Roma, Volpato: “Vedere giocatori come Vidal e Sanchez è pazzesco”

Parla l'attaccante del vivaio giallorosso: "Mourinho ti fa sentire più parte del gruppo, guarda la Primavera in casa"

Nel corso della gara contro l'Inter, che ha visto la sua Roma soccombere pesantemente ai nerazzurri, José Mourinho ha concesso la ribalta del debutto in Serie A a Cristian Volpato, attaccante italo-australiano delle giovanili giallorosse. Volpato che a BeIN Sports ha raccontato il suo feeling con lo Special One: "Fuori dal campo si prende cura di me, piccole cose come chiedere come sto e chiedere della mia famiglia. Immagino si possa dire che mi abbia preso un po’ sotto la sua ala protettiva. Ti dà fiducia e ti fa sentire più parte del gruppo. Anche con la Primavera guarda tutte le nostre partite casalinghe, come anche l’altro giorno contro la Sampdoria c’era. Vedere giocatori come Arturo Vidal e Alexis Sanchez è semplicemente pazzesco. Per quanto riguarda la prima squadra ogni volta che avrà bisogno di me io ci sarò".