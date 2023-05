Insieme a José Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen il difensore Leonardo Spinazzola. Che è tornato tra le altre cose sull'ultimo match di campionato contro l'Inter e sull'errore commesso in occasione del gol di Federico Dimarco: "Volevo attaccare e far male agli avversari invece è successo il contrario. Volevo anticipare un possibile passaggio. Dispiace ma sono errori dai quali è importante riprendersi. In ogni partita ad alta intensità sono tra i primi nella squadra.

Il mio fisico sta bene però ci sono anche gli avversari, ci possono stare piccole sbavature che possono portare ad un gol o posso fare un passaggio che porta ad un gol nostro. Non sta succedendo niente, sto bene. E' difficile per un quinto avere sempre lo stesso rendimento. Si può sbagliare, l'importante è riprendersi