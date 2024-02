Il poker incassato dall'Inter ha portato la Roma a reagire sul campo del Feyenoord, con un pareggio nell'andata dei play off di Europa League che tiene aperta la possibilità di strappare il pass per gli ottavi nel ritorno dell'Olimpico. Per i giallorossi c'è però da migliorare alcuni aspetti, come le palle filtranti tra centrocampo e difesa che son state letali anche nella sfida contro i nerazzurri.

"Dobbiamo lavorare su questa cosa qui - ammette il tecnico Daniele De Rossi in conferenza stampa -. Con l’Inter era un po’ diverso, nato da un fallo da centrocampo e hanno battuto la punizione velocemente. Secondo me il gol non è simile a quello di oggi. Oggi è successo che non riuscivamo a tenere il portatore di palla sotto pressione, se vuoi essere aggressivo deve uscire col centrale e delle volte risultava difficile uscire e rischioso. Dobbiamo lavorarci, questa cosa un pochino ci ha messo in difficoltà".