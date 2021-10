Roma, Pinto: “Inter e Juve? Progetti diversi, ma nessun problema con Mou”

Le dichiarazioni del direttore sportivo giallorosso nell'immediata vigilia della partita di coppa in Norvegia

Intervistato da SkySport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Bodø Glimt-Roma, Tiago Pinto, diesse giallorosso, ha risposto anche in maniera piccata alle domande poste: "Rimostranze di Mourinho per il mercato? Provate a trovare qualcosa nel rapporto tra noi due dal 1° settembre - ha attaccato -. José ha spiegato molto spesso la sua idea sulla profondità della rosa e sul progetto. Non possiamo paragonarci a squadre come Inter o Juventus: loro hanno un progetto differente. Con questo non voglio dire che non siamo una famiglia, che non la pensiamo tutti alla stessa maniera. Ma in ogni conferenza, dalla fine del mercato estivo, mi fate sempre la stessa domanda per trovare un problema che non esiste".