Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro il Lecce, José Mourinho, allenatore della Roma, torna a ribadire il gap che intercorre tra la sua squadra e alcune delle big del campionato a livello di qualità nelle rotazioni: "Non sono pochi cinque titolari che mancano per noi. Se ne mancano cinque all'Inter e al Milan, ma anche alla Fiorentina e all'Atalanta, loro hanno cinque sostituti, noi no".

Si torna poi a parlare della gara di domenica contro l'Inter: "Siamo stati solidi, con un pizzico di fortuna sul colpo di testa di Bryan Cristante la vincevamo. Abbiamo avuto poche chance di vincere, ma abbiamo avuto un’ottima organizzazione. Mi è dispiaciuto per lo sforzo dei calciatori, gente che aveva giocato solo pochi giorni prima contro gente fresca. Abbiamo analizzato l'errore sul gol. C'entra anche la stanchezza. I ragazzi hanno fatto bene, contro la squadra più forte del campionato. Senza mezza squadra, ma siamo qua. Abbiamo fato 3 vittorie di fila in campionato che ci hanno ravvicinato all'alta classifica e domani faremo di tutto per continuare".