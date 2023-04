Ancora brutte notizie dall'infermeria per José Mourinho: si conclude con la partita contro il Milan la stagione del difensore della Roma Marash Kumbulla, uscito a seguito di un infortunio: gli esami hanno evidenziato per il difensore italo-albanese una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Ad inizio ripresa ha dovuto alzare bandiera bianca anche l'attaccante Andrea Belotti per un colpo ricevuto sul petto alla fine del primo tempo. I primi esami hanno evidenziato una frattura alla cartilagine costale.