José Mourinho, tecnico della Roma, è rientrato dalle vacanze pronto a iniziare gli allenamenti in vista della nuova stagione: "Sono pronto per questa nuova stagione. Dal mercato non mi aspetto niente, sono contento di lavorare. Sono uno da lavoro, non da vacanze. Lunedì mattina alle 8 comincio a lavorare. Frattesi all'Inter? Non sono dispiaciuto".