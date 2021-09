Roma, Mourinho fa il pompiere coi giornalisti: “Non siamo candidati a niente”

Il tecnico giallorosso: "L'anno scorso questa squadra è arrivata a 29 punti dall'Inter. Pensiamo a vincere la prossima partita"

Vietato lasciarsi prendere dalla depressione dopo la sconfitta di Verona. Alla vigilia della gara contro l'Udinese, il tecnico della Roma José Mourinho predica equilibrio per sé e per tutto l'ambiente nonostante lo stop del Bentegodi: "Siamo tristi ma siamo ancora equilibrati e non cambierò per un risultato o un altro. Sono venuto qui proprio per il mio livello d'esperienza, di maturità, di equilibrio per non andare in euforia per aver vinto 3 partite, non 30 parole mie, né per andare in depressione dopo una sconfitta. Voi cercate di inserirci nel gruppo di squadre che nelle ultime due stagioni hanno fatto 20 punti in più della Roma. L'anno scorso è arrivata 29 punti dall'Inter. Non siamo candidati a niente, solo a vincere la prossima partita".