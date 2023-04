Malcelata delusione in volto, per una vittoria agganciata al 94esimo e volata via solo tre minuti dopo. Al termine della rocambolesca partita contro il Milan, il tecnico della Roma José Mourinho, intervistato da DAZN, non esita a definire "due punti persi" quelli di oggi ma si definisce comunque orgoglioso della squadra: "Solo noi possiamo giocare una partita contro il Milan in questo modo con tutte le difficoltà che abbiamo. Non siamo ricchi, ogni giocatore che si perde è un problema grande, ne abbiamo persi tanti. Arrivare in Champions League sarebbe un traguardo incredibile, solo noi potevamo lottare in questo modo. Sono più orgoglioso che triste. Sono comunque triste perché i tre punti sembravano vicinissimi".

La nuova tegola è l'infortunio di Marash Kumbulla, che svuota ulteriormente il reparto centrali. Mourinho la prende con filosofia: "La squadra femminile che oggi ha vinto lo Scudetto ha una centrale molto brava, che giocava nel Bayern Monaco. Magari giocherà con noi...", dice riferendosi a Carina Wenninger.