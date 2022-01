Roma, Mourinho: “Con l’Inter formazione sbilanciata, ora le cose sono diverse”

Lo Special One contento per gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira: "Avere più alternative con tanti impegni davanti per noi sarà importante"

Mattia Zangari

Maitland-Niles e Sergio Oliveira possono bastare. Dopo aver passato diversi mesi a sottolineare la poca profondità della rosa romanista, José Mourinho si è detto felice del lavoro fatto da Tiago Pinto nel mercato di riparazione, dove sono arrivati due nuovi acquisti nel giro di 15 giorni. "Abbiamo giocato per mesi con un solo terzino destro e in alcune partite, come con l’Inter, con una formazione completamente sbilanciata. Ora le cose sono diverse. Avere più alternative con tanti impegni davanti per noi sarà importante", ha spiegato con soddisfazione lo Special One in conferenza stampa.