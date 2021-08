Roma, Mourinho: “Abbiamo chiuso a 29 punti dall’Inter, dobbiamo migliorare”

L'allenatore giallorosso parla così al termine della gara vinta in Conference League contro il Trabzonspor

José Mourinho, allenatore della Roma, parla così a Sky Sport dopo la vittoria all’esordio in Conference League contro il Trabzonspor, un 2-1 sofferto ma importante: "Il Trabzonspor non è una squadra da Conference League, sembrava una partita di Champions. La squadra è stata squadra e per me questa è la cosa più importante. Il sogno della tifoseria è lo stesso di tutti i professionisti, sappiamo che abbiamo finito 29 punti dietro all’Inter, 16 dietro al quarto, un po’ alla volta proviamo a migliorare e a tornare in alto".