Roma, Mkhitaryan: “Mourinho? Tutto chiarito, ora voglio vincere con lui”

L'armeno a Sky Sport: "Ciò che è successo tra me e lui appartiene al passato"

"Ciò che è successo tra me e Mourinho appartiene al passato, ora è tutto chiarito". Intervistato da Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan, fantasista della Roma, ha ribadito una volta ancora di aver messo da parte gli antichi screzi con lo Special One risalenti ai tempi del Manchester United.

L'armeno adesso ha solo parole di ammirazione per il portoghese, suo tecnico in giallorosso: "Ha grandi ambizioni, vuole vincere sempre. A lui non importa giocare bene o male, vuole solo i tre punti. Ha vinto quasi tutto, speriamo di vincere qualcosa con lui quest'anno. Lo conosco bene, so cosa vuole dai giocatori".