Si può dire che Beppe Marotta, nelle sue previsioni della vigilia, è stato accontentato. Perché, più che una trama tecnica, il primo tempo di Roma-Inter ha una trama elettrica: il gioco che si vede all'Olimpico non finirà di certo negli annali, i padroni di casa provano a sopperire alle tante assenze con tentativi di blitz improvvisi e tanto gioco maschio, con l'arbitro Fabio Maresca che non interviene quanto dovrebbe. Brava l'Inter a rimanere lucida e a trovare la rete del vantaggio con un'azione improvvisa, innescata da Marcelo Brozovic e conclusa alla grande col perfetto inserimento di Federico Dimarco che bissa la rete realizzata all'andata. La Roma ha le sue occasioni soprattutto con Lorenzo Pellegrini, l'Inter sin qui ha tenuto bene il colpo in un match con tanti spigoli.

