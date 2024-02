Tra le iniziative dell'Inter per celebrare il Capodanno cinese ci sarà la maglia speciale away che verrà indossata in occasione della gara con la Roma del 10 febbraio. Come informa il club nerazzurro, sarà in vendita già dal 6 febbraio in edizione limitata con le sole personalizzazioni di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Di Marco.

Sarà acquistabile su store.inter.it e negli Inter Store di Galleria Passarella, Dante e San Siro.