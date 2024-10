Sarà Davide Massa, 43enne arbitro della sezione di Imperia, a dirigere la gara di domenica sera tra Roma e Inter in programma all'Olimpico. Per Massa si tratterà del quarto gettone in questa Serie A, il primo coi nerazzurri che in carriera ha diretto per 27 volte, con un bilancio di 17 vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. L'ultimo precedente è relativo al 3-0 rifilato dall'Inter al Napoli al Maradona dello scorso dicembre.