Roma, furia Mourinho contro Maresca: “Non c’è rispetto per i romanisti”

Il tecnico della Roma in conferenza stampa: "Non voglio parlare perché voglio andare in panchina domenica"

Vorrebbe esplodere, José Mourinho, per la direzione arbitrale di Fabio Maresca durante Roma-Milan. Ma il tecnico portoghese, in conferenza stampa, riesce a controllare la propria collera esprimendo comunque la rabbia per quanto accaduto: "Voglio stare in panchina domenica, non voglio processi disciplinari. Mi limito a fare i complimenti al Milan, mi fa male al cuore vedere che non c'è rispetto per i romanisti. Il rispetto che abbiamo noi della Roma è il rispetto che tutti dovrebbero avere, ma non è così. Anche in un match dove non abbiamo giocato bene, specie nel primo tempo, contro una squadra con qualità individuali e collettive, è stata senza rispetto per i romanisti. Non dico nulla di più, sono riuscito a portare i miei giocatori nello spogliatoio e non aspettare l'arbitro davanti alla sua porta. Siamo stati bravi a controllare le emozioni. Ora non dico altro perché voglio stare in panchina domenica".