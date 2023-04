José Mourinho perde Georginio Wijnaldum e Chris Smalling: secondo quanto riferito da Sky Sport, i due giocatori della Roma, costretti a uscire anzitempo nel corso della partita di Europa League contro il Feyenoord, hanno riportato entrambi una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Da stabilire ancora i tempi di recupero dei due calciatori ma da quanto filtra sarebbe più grave la lesione di Smalling che dunque potrebbe restare fuori causa per più tempo rispetto all’olandese: entrambi, comunque, sono in bilico per il match contro l'Inter del prossimo 6 maggio.