Dal suo arrivo sulla panchina della Roma, Daniele De Rossi ha un bilancio praticamente immacolato. L'unico neo sul suo score l'ha messo l'Inter, con quel 4-2 in rimonta su cui l'allenatore giallorosso ha avuto modo di scherzare oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Brighton di De Zerbi: "Mancano i tre punti con l'Inter, poi sarebbe stato tutto perfetto - la battuta di DDR -. Non abbiamo fatto niente, ma sono soddisfatto. In questa città i giudizi cambiano velocemente per questo cerco di tenere i ragazzi con la testa dentro Trigoria e fuori da social e giornali. Sono contento per quello che ho creato con loro, non è automatico. Mancini dice che stanno capendo quello che gli chiedo, ma non è soltanto capire, è crederci. Non voglio cose speciali, ma loro credono ciecamente in quello che dico e faccio".