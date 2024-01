Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana, l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, parlando dell'avversario, ha preso in esame anche la gara fatta dalla squadra di Pippo Inzaghi contro l'Inter. "Salernitana-Roma sarà difficile, le squadre che devono salvarsi danno sempre qualcosa di più nel ritorno. Non ho mai giocato a Salerno, sono curioso, avranno una spinta in più ed è un peccato non poterla avere in trasferta.

Giocheremo anche per loro. La Salernitana ha un bravo tecnico e tanta qualità in fase offensiva, dovremo stare tanto attenti, hanno giocatori esplosivi e vecchietti come Candreva e Fazio, non so se lui ci sarà. A bocce ferme non pensavo di trovare la Salernitana così in basso, hanno una rosa importante, hanno perso all’ultimo contro Napoli e Juventus, pareggiavano 0-0 con l’Inter prima di Lautaro, hanno battuto la Lazio, ma andiamo lì per vincere la nostra partita" ha detto.