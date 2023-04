"Abbiamo giocato molto bene, ma gli ultimi minuti sono stati difficili. Abbiamo preso gol e siamo delusi. Conosco molto bene Rafael Leao, ho fatto bene in difesa e sono contento della mia prestazione". Così Zeki Celik, difensore della Roma, analizza per Sky Sport il pareggio dell'Olimpico contro il Milan. Sulla corsa per la Champions League aggiunge: "La classifica è molto equilibrata, ma vogliamo lottare fino alla fine".