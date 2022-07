Fabio Capello, ex tecnico della Roma, ai microfoni di Lapresse tesse le lodi del club giallorosso per l'acquisto di Dybala ma ritiene esagerato il paragone con Gabriel Omar Batistuta: "Non facciamo paragoni con Batistuta. Lui gioca in una posizione e Dybala in un’altra. Diciamo che è stato un ottimo acquisto della Roma sperando che riesca a giocare più partite possibili“.