Rodrygo: “Adoro segnare in Champions. Importante battere l’Inter”

L'attaccante match-winner di ieri sera: "Loro hanno giocato meglio nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo saputo controllare un po' meglio"

Ancora una volta, la sua zampata risulta fatale per l'Inter. L'attaccante del Real Madrid Rodrygo, autore del gol vittoria ieri sera a San Siro, ha parlato ai microfoni di Movistar Liga de Campeones dopo la partita: "Sono felice per il risultato ottenuto, per lo sforzo della squadra e per la rete. Credo che in ogni partita di Champions dove sono sceso in campo mi sono comportato bene e ho aiutato la squadra. Sono molto felice, adoro giocare e segnare in questa competizione".