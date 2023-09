Ospite sulle frequenze di Radio TV Serie A, Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha inquadrato così il derby di Milano che andrà in scena a San Siro sabato sera: "L'Inter è leggermente favorita, e non lo dico perché sono di parte - le sue parole riferendosi alla militanza del marito in nerazzurro -. Ha una rosa impressionante, anche a livello di panchina. Ci sono giocatori in formissima come Lautaro e Thuram, c'è un centrocampo pazzesco. Poi il derby è sempre il derby, può succedere qualsiasi cosa".