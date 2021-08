Rocchini: “Questo gruppo ci ha stupito. Obiettivi? Confermarci”

Il collaboratore tecnico di Simone Inzaghi ha parlato in esclusiva ai microfoni di InterTV in vista della nuova stagione

Riccardo Rocchini, collaboratore tecnico di Inzaghi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di InterTV. "Abbiamo trovato disponibilità infinita, ci hanno stupito per certi versi. Quando arrivi nella squadra campione d'Italia pensi ci possa essere chissà cosa, invece questi sono ragazzi campioni d'umiltà prima che campioni sportivi. Per noi è stata una bellissima sopresa".