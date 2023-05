Nel corso del suo intervento durante la 'Milano Football Week', il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha proposto l'audio del dialogo tra arbitro e VAR in occasione di Inter-Bologna, quando fu assegnato un calcio di rigore ai nerazzurri per un fallo di mano. Esaltando poi lo strumento tecnologico: "Col VAR abbiamo avuto 1820 check, controlli ufficiali. Avremmo avuto 129 errori senza VAR, mentre 12 li abbiamo avuti comunque, ci sono sempre delle persone dietro al VAR.

Ma finissi con questi numeri non sarei triste, la gente vuole la perfezione ma non è così facile. Sono esseri umani. Immaginatevi solo i gol in fuorigioco, ieri solo in Inter-Sassuolo ce ne sarebbero stati due. Il VAR è uno strumento straordinario".