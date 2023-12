Nel corso della puntata di 'Open Var', andata in onda su DAZN al termine dell'ultimo turno di Serie A, Gianluca Rocchi ha fatto chiarezza sulla decisione del VAR Lorenzo Maggioni di richiamare al monitor Matteo Marcenaro, dopo che quest'ultimo aveva assegnato un rigore al Lecce per un tocco di braccio in area dell'interista Carlos Augisto: "Non era assolutamente rigore", ha tagliato corto il designatore arbitrale.