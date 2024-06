L'esperimento di 'Open VAR', programma in onda su DAZN al termine di ogni giornata di campionato, viene analizzato nel suo complesso da Gianluca Rocchi, intervenuto durante il 'Festival della Serie A' di Parma: "Un lavoro molto impegnativo, abbiamo cercare di dare un prodotto spendibile fuori tema - si legge su TMW -. Quando si parla degli arbitri si deve parlare della disponibilità che hanno dato tutti, sapere che poche ore dopo tutta Italia avrebbe sentito tutti i discorsi non è stato semplice, poteva non essere semplice da accettare. Si sono messi tutti a disposizione, hanno capito il nostro obiettivo, far capire cosa stavamo facendo. In questo sono stati intelligenti, quando ci si nasconde dietro l'errore c'è sempre la possibilità di una costruzione di un castello accusatorio".

"Non ci siamo mai nascosti, un grazie a chi ha lavorato con noi. Avere un supporto è stato importante, la collaborazione è stata ottimale perché non era il nostro lavoro. Chi ha visto i contenuti ha capito quanto lavoro c'è dietro, anche da un punto di vista arbitrale", conclude poi il designatore arbitrale AIA.