Dagli studi di Vikonos Radio, Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, fa capire ormai che per lo Scudetto alla formazione di Luciano Spalletti non è più questione di 'se', ma di 'quando': "Il Napoli è uno spettacolo, ha messo il pilota automatico, conosce il suo percorso, magari può soffrire un attimo poi, però, alla fine porta a casa la vittoria. La sconfitta con l’Inter è stato solo un incidente di percorso, gli stessi nerazzurri hanno perso punti su punti. A Napoli è partito il conto alla rovescia, forse bastano anche meno di 9 vittorie, secondo me tra 6-8 partite lo scudetto sarà matematico".