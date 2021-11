Roberto Martinez: “Gara perfetta di Perisic, ma per la UEFA l’MVP è stato Dzeko”

Il ct del Belgio: "E' stato un forte punto di riferimento quando l'Inter era in possesso. Lo Shakhtar non poteva farcela con lui in area"

Autore di due gol nell'indimenticabile notte di Champions a San Siro, Edin Dzeko è stato premiato dalla UEFA come giocatore di Inter-Shakhtar. I motivi li spiega Roberto Martinez, ct del Belgio, ieri sera osservatore tecnico per il massimo organismo internazionale: "Perisic ha fatto una partita perfetta, fornendo i cross per entrambi i gol e difendendo con responsabilità, annullando la più grande minaccia offensiva dello Shakhtar, ma il man of the match è stato Dzeko. Ha segnato il gol che ha ammazzato l'avversario, è stato un forte punto di riferimento quando l'Inter era in possesso. Lo Shakhtar non poteva farcela con lui in area".