A qualche giorno dal derby di Milano finito 1-1 dopo il vantaggio rossonero e il pari strappato nel finale da Stefan De Vrij, più forte di pali e fuorigioco, Sky Sport pubblica un video che pone l’attenzione su alcuni dettagli della partita tra il quale il bel gesto di fair play da parte di entrambe le compagini in campo andato in scena subito dopo il terzo gol annullato all’Inter.

Proprio il capitano nerazzurro, non esattamente serenissimo dopo l’annullamento del gol per fallo di Dumfries su Theo Hernandez, ha un battibecco con Abraham e Tomori che cade a terra. Per evitare che il palpabile nervosismo del momento degenerasse interviene Mike Maignan che porge il braccio al compagno per permettergli di rialzarsi subito. Lo stesso Maignan placa prontamente il connazionale Marcus Thuram che pensava di chiedere conto all'ex Chelsea. Alla fine, però, è lo stesso Lautaro che dopo il chiarimento con Chiffi chiude la questione andando a stringere la mano ed abbracciare il difensore rossonero.