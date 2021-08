Riva: “Scudetto, davanti Juve, Inter e Atalanta. Dubito che ci annoieremo”

Rombo di Tuono a La Nuova Sardegna: "Sono certo che le squadre di casa nostra si faranno valere anche nelle coppe europee"

Quella che sta per iniziare sarà una Serie A che divertirà i tifosi. Ne è convinto Gigi Riva, che ai microfoni de La Nuova Sardegna presenta così questo campionato: "Il ritorno dei tifosi negli stadi è una bellissima notizia. Per la corsa allo Scudetto non vedo grandi sorprese: davanti metto Juventus, Inter e Atalanta. Sono certo che le squadre di casa nostra si faranno valere anche nelle coppe europee, il parterre degli allenatori è ricco di protagonisti che sanno il fatto loro. Dubito che ci annoieremo".