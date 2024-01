Marco Materazzi ha salutato Gigi Riva con un lungo post su Instagram, ricordando un aneddoto risalente a diversi anni fa. Questo il testo del messaggio scritto da "Matrix".

Gigi, io lo so che mi hai perdonato, ma forse è il momento giusto per chiederti scusa dell’unica volta in cui non ti ho dato retta. Quel giorno del gennaio 2007, a Roma, quando fu Blatter a venire per chiederci scusa: a Berlino non ci aveva consegnato la coppa del mondo. Mi chiedesti di essere gentile, con lui. “No, Gigi: la mano non gliela stringerò, mai e poi mai...”. Avevi fatto di tutto per sdrammatizzare il momento, ma sai come sono fatto. Lo sapevi così bene che forse sei stato quello che mi ha sempre difeso più di tutti, quando in tanti mi attaccavano. E sicuramente sei stato quello che ha rinviato il mio addio alla maglia azzurra: ero a Cagliari con l’Inter, mi venisti a trovare in ritiro per convincermi che la mia idea di lasciare la Nazionale era sbagliata. Questo eri tu, Gigi: uno di poche parole, ma che trovava sempre quelle giuste. E’ per questo che oggi noi non ne troviamo, per dire quanto è forte il dolore. E quanto ci mancherai ❤️ R.I.P.