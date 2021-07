Riva: “Barella ha personalità e coraggio. Darà grandi soddisfazioni”

Da un 'sardo' all'altro. Così Gigi Riva parla di Nicolò Barella, uomo simbolo dell'Europeo di Mancini, 53 anni dopo il suo campionato europeo

"Arrivati a questo punto, bisogna avere tanta fiducia, anche perché le cifre parlano chiaro. L’Italia ha giocato partite meravigliose in questo Europeo e comunque non si arriva per caso a metterne in fila 33 senza sconfitta". Parola di Gigi Riva, quel Gigi Riva, quello che nel 1968 sottoscrisse e consegnò all'Italia un Europeo. Da 'sardo' azzurro (d'adozione) e sardo azzurro e nerazzurro. Perché per Riva il giocatore simbolo di questo Europeo, 53 anni dopo il suo, è "il nostro Barella: nostro della Sardegna" dice sicuro alla Repubblica. "Ha personalità e serietà, è davvero un bel personaggio. È coraggioso, non ha avuto paura di partire giovane per andare a giocare nell’Inter. È un ragazzo che ha testa, basta sentirlo parlare: dà e darà grandi soddisfazioni".