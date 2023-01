"Allo stato non sono previsti lavori di adeguamento per lo stadio di San Siro per ospitare la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici e paralimpici del 2026, né specifiche richieste sono pervenute dagli organismi internazionali alla data odierna". Sono le recenti parole rilasciate dall’assessora comunale allo Sport Martina Riva ai microfoni del Giorno. "A margine della recente visita della Commissione di Coordinamento del Cio si è parlato di possibili allestimenti temporanei per adeguamento alle necessità olimpiche e per migliorare la fruibilità dell’impianto in funzione dello specifico utilizzo per la Cerimonia di apertura a carico della Fondazione Milano Cortina 2026. Si parla di piattaforme per le televisioni, montacarichi, ascensori, tutte strutture temporanee in vista della cerimonia di apertura", aggiunge.