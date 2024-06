Andrea Ritorni, membro dell'entourage di Kayode, ha parlato ai microfoni di TMW del futuro del difensore della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana, accostato sul mercato all'Inter.

"Quest'anno è stata la sua prima esperienza: ha debuttato in Serie A a Genova, anche a sua insaputa prima della partita. Ha retto bene, è stato preciso in campo, ben concentrato, propositivo. Naturalmente sempre con qualche limatura da fare sul suo gioco, a volte ancora un po' troppo sporco, ma questo è un ragazzo del 2004 che viene dalla Primavera, ha vinto un Europeo Under 19 e poi è andato in prima squadra. E' stato un anno più che positivo - le sue parole -. Credo che quest'anno debba fare anche uno step ulteriore per arrivare al top, naturalmente migliorativo e con un allenatore come Palladino penso che abbia molte chance di farlo. Penso al fatto che il mister, che conosco da tempi della Juventus, sia un ottimo tecnico che ha fatto il suo ottimo percorso, una persona umile e competente".

Sul futuro. "Il mercato è talmente particolare e finisce il 31 agosto. Se consideriamo che lo chiedono in Premier e Bundesliga, questo significa che ci ho visto bene con lui, che Vigorelli ha lavorato bene e che la Fiorentina è stata brava. Mi chiedono: "Hai tante richieste". Ma una cosa è la richiesta, che è bella e piace a tutti, un'altra è sedersi e trattare, cosa che ad ora non è mai accaduta. Poi Kayode ha un contratto fino ai 24 anni, quindi insomma altre cose non ce ne sono - ha aggiunto -. Dall'Italia c'è stato qualcosa, ma poco: più che altro si parla di Premier. Oggi Kayode è della Fiorentina, che se lo tiene stretto. Palladino lo vuole. Poi se arriva una offerta deciderà la Fiorentina. Ad oggi non c'è niente di concreto, sono solo voci. Penso e mi auguro che rimanga per maturare un anno in più. Se fa un altro grande anno qui, poi aumenterà anche il valore, perché sono convinto che farà una stagione strepitosa con Palladino".