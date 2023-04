Continuano le polemiche scaturite da Juve-Inter di Coppa Italia. Una coda lunga che ancora non finisce a una settimana dal match di Torino, costellato da insulti razzisti verso Lukaku e la rissa finale da far west.

Come riferisce il Corriere della Sera, le immagini che hanno fatto il giro del mondo hanno destato una pronta reazione presso gli sponsor. Giacomo Campora, CEO di Allianz Italia, in un video diffuso a dipendenti e agenti, ha preannunciato: "Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo".