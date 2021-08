Ripert: “L’obiettivo all’Inter? Fare meglio dello scorso anno”

Il preparatore atletico nerazzurro parla a Inter TV

"Con il mister sono 12 anni che lavoriamo insieme, non potevo che seguirlo anche in questa nuova avventura". Lo dice Fabio Ripert , preparatore atletico della nuova Inter di Simone Inzaghi , intervenuto da Appiano Gentile ai microfoni di Inter TV.

"Credo che sia il momento più importante, è un gruppo nuovo e dobbiamo conoscerci. Il metodo per loro è nuovo, quindi devono imparare a conoscerci come noi dobbiamo conoscere loro. È la fase più importante per creare affiatamento per tutta la stagione".