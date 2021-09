Riparte il tour dell’Inter in Cina: attività, iniziative e la coppa Scudetto

L'iniziativa, che prevede la partecipazione di molti partner di Suning, durerà fino a ottobre

Iniziato due mesi fa e poi interrotto, da domani ripartirà il tour nerazzurro in Cina per promuovere varie iniziative dedicate ai tifosi locali assieme a partner tecnologici di Suning. Non rientreranno nella lista delle tappe, per via di limitazioni causa Covid-19, Pechino e Nanchino. Gli appassionati potranno partecipare a varie attività, acquistare gadget e guardare da vicino la replica della coppa Scudetto conquistata lo scorso maggio. L'Inter, attraverso il proprio canale Weibo, ha fornito tutte le indicazioni necessarie presenti nel Mini Program ufficiale, invitando i partecipanti a rispettare, durante i vari eventi, le normative locali per la prevenzione dell'epidemia. Il tour finirà a ottobre.