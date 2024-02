Riparte il progetto il 'Outraged', iniziativa congiunta del Settore Giovanile dell'Inter e UNHCR che si pone l'obiettivo di promuovere i valori dell’inclusione nel calcio contro ogni tipo di discriminazione e razzismo.

"MILANO – Al via la prima edizione ufficiale del progetto UEFA - Outraged all’interno delle attività Educational del Settore Giovanile dell’Inter, l’iniziativa che aspira a promuovere i valori dell’inclusione nel calcio e nella società combattendo le discriminazioni, dal razzismo alla discriminazione per disabilità. Nel 2023 Inter era già stata scelta come capofila per la prima sperimentazione del progetto dal Dipartimento Football & Social Responsibility della UEFA, che ha fornito il documentario omonimo 'UEFA – Outraged', per iniziare un percorso di sensibilizzazione e formazione con i giovani. Ora il progetto entra nel vivo con un laboratorio dedicato al tema della discriminazione contro i rifugiati, condotto dallo staff dell’area Educational del Settore Giovanile e articolato su tre incontri. Il primo appuntamento, andato in scena il 7 febbraio, ha visto protagonisti ragazze e ragazzi delle classi Seconde di Inter College ed è stato guidato da rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Ad affiancare il format UEFA-Outraged, in marzo ci sarà un nuovo appuntamento sul tema della Differente Abilità, in collaborazione con l’area CSR del Club e con la Squadra Special nerazzurra di Calcio Paralimpico e Sperimentale ASD Sporting 4E. L’obiettivo è sviluppare un Settore Giovanile nerazzurro consapevole, partendo dalla formazione delle persone che ne fanno parte a partire dai giovani atleti per arrivare a tutti gli adulti coinvolti nel progetto sportivo, concentrandosi oltre che sull’aspetto tecnico e calcistico, anche su quello umano e culturale. Il progetto Educational comprende tutte le attività di formazione e informazione offerte ai ragazzi e allo staff del Settore Giovanile.

Nato circa 20 anni fa, il progetto si estende oggi a tutte le squadre, maschili e femminili, coinvolgendo oltre 400 giocatori con il contributo di diverse figure professionali all’interno del Club, e tenendo conto delle tematiche più importanti per la crescita extra campo dei ragazzi e delle linee guida in materia fornite dalle istituzioni del calcio italiane ed europee. L’impegno di FC Internazionale Milano nella formazione extra calcistica attraverso il Progetto Educational è stato premiato nel 2022 con il prestigioso ECA Youth Football Award. UEFA Outraged esalta i valori sportivi in cui FC Internazionale Milano crede da sempre, incoraggiando l’uguaglianza e l’inclusione a partire dai vivai nerazzurri" si legge su Inter.it.