Rio Ferdinand: “Lukaku? Mi ha detto che ha fame, vuole far ricredere tutti”

L'ex difensore dello United riferisce le aspettative di Big Rom sulla sua nuova avventura in Premier League

Di Lukaku al Chelsea ne ha parlato anche Rio Ferdinand, ex centrale del Manchester United, proprio la squadra in cui il belga ha giocato prima di trasferirsi all'Inter. "Gli ho parlato, mi ha detto che ha tanta fame in vista della prossima stagione - ha svelato Ferdinand -. Vuole dimostrare che in Inghilterra si sono sbagliati su di lui e intende far ricredere tutti. E penso che aspetterà con grande impazienza l'incrocio con i Red Devils".