Rigore sbagliato e in carenza di gol. Ma Inzaghi conta su Lautaro

Momento di appannamento per Lautaro? Parola a Simone Inzaghi che non smette di contare sul Toro

Secondo rigore 'spaccapartita' sprecato dagli uomini di Simone Inzaghi che, dopo il rigore sbagliato da Federico Dimarco con l'Atalanta, nella scorsa gara contro il Milan sprecano la possibilità di ritornare in vantaggio ancora una volta dagli undici metri questa volta per opera di Lautaro Martinez. Quale sarà, all'indomani di quell'errore la griglia gerarchica di rigoristi? A rispondere è lo stesso Inzaghi che durante la conferenza di oggi ha parlato di gara "importantissima ma non fondamentale". A proposito di Lautaro, finito nel mirino della critica visto il suo periodo di astinenza Inzaghi non sembra manifestare particolari apprensioni e anzi rilancia le quotazioni del Toro: "Vediamo chi va in campo. La griglia è Lautaro, Calhanoglu e Perisic. Lautaro in allenamento ha sempre calciato bene, a Sassuolo ci ha fatto vincere la partita. Col Milan è stato anche bravissimo Tatarusanu. Ci prepareremo all'evenienza tra oggi e domani" dice il piacentino. "Momento di appannamento di Lautaro? Gli attaccanti passano questi momenti. Sono capitati a me, a mio fratello. Immobile per fortuna ne ha avuti pochissimi. Lautaro è al 100% nel progetto, secondo me un attaccante si deve preoccupare quando non ha occasioni. Ne ha avute diverse, mi viene in mente il derby. Deve lavorare come sta facendo e credere nelle sue potenzialità. Tornerà a segnare come sempre".