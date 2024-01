Il 18 gennaio è previsto il primo tavolo di lavoro fra Leghe e componenti per discutere sulla riforma dei campionati professionistici: questa, riferisce La Repubblica, è la decisione del presidente della FIGC Gabriele Gravina. La discussione si preannuncia molto complicata: se le Leghe e le componenti (fra cui il sindacato calciatori) non si metteranno d'accordo fra loro, allora Gravina convocherà una assemblea federale straordinaria per l'11 marzo. Nessuno, però, sembra voler cedere di un passo: "La Lega Serie A ha già detto chiaramente che non ci pensa nemmeno di scendere da 20 a 18 squadre. La serie B invece vorrebbe tre retrocessioni e non quattro in serie C, perché il turnover annuale di 7 squadre è considerato troppo penalizzante. Ma bisogna mettersi d'accordo con la C. Cosa non facile.

Una studio prevede due giorni di C da 20, o 24. Ora sono tre da venti. Sessanta squadre sono considerate troppe. Bisogna vedere che ne pensa il presidente Matteo Marani. Si era parlato anni fa anche di tornare al semiprofessionismo per dare respiro al sistema, ma poi non se ne è fatto nulla", si legge.