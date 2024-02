L'Inter ha effettuato la sua rifinitura in vista del match contro la Juventus a San Siro, un'occasione per iniziare a testare il nuovo manto erboso montato nei giorni scorsi e già sperimentato dal Milan la scorsa settimana contro il Bologna. Un allenamento che il club nerazzurro racconta dando un tono ancora più epico all'attesa per la supersfida coi bianconeri: "Il tempo passa, il momento tanto atteso si avvicina: in un San Siro vuoto e imponente i nerazzurri hanno svolto l'allenamento di rifinitura in vista di Inter-Juventus. I ragazzi di Simone Inzaghi tornano ad assaggiare l'erba del Meazza, quella che hanno calcato l'ultima volta quasi un mese fa.

Quegli spalti, quelle tribune vuote che hanno accolto i nerazzurri si riempiranno delle voci, delle speranze e delle emozioni dei tifosi nella serata di domenica, pronti a spingere e sostenere i propri beniamini nel Derby d'Italia. Per ora continua a dominare il silenzio: poi arriverà il momento di scendere in campo, per i giocatori e per i tifosi, a San Siro e nelle proprie case. Tutti insieme, tutti per l'Inter".