Prima della partita di campionato di Serie A tra Lazio e Inter, il vice president nerazzurro Javier Zanetti ha ricevuto il premio Euro Mediterraneo, riconoscimento nato dall’idea del Giornalista e Presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo Dundar Kesapli. Il Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023 è un riconoscimento a chi ha saputo sviluppare un incremento nell’area mediterranea contribuendo alla crescita delle imprese, del sociale, della cultura e dello sport.

Javier Zanetti, secondo i patrocinatori, è l’emblema di quello che rappresenta oggi l’impegno come dirigente imprenditoriale e come Presidente di una fondazione. Una realtà volta al benessere del prossimo, non solo nell’area Euro Mediterraneo, ma anche nel Sud America. Per questo motivo, gli organizzatori del Premio Euro Mediterraneo hanno deciso di conferire a Pupi questo riconoscimento. Tra i premiati, anche il ct della Turchia Vincenzo Montella, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e Dino Zoff.