Riciclaggio, indagato Ramadani. Chiesti documenti a Juve, Inter e altri 9 club

L'agente, insieme a Pietro Chiodi, è indagato per reati fiscali con al centro le commissioni per le operazioni di mercato

Un nuovo scossone per il mondo del calcio: l'Ansa riporta infatti che nel mirino della Guardia di Finanza e della Procura di Milano sono finiti gli agenti Fali Ramadani e Pietro Chiodi. I due procuratori sono indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di compravendita di calciatori.