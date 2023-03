L'eliminazione per mano del Milan in Champions League rischia di scoperchiare il Vaso di Pandora in seno al Tottenham. Ieri sera, ancora a caldo dopo la partita, l'attaccante Richarlison ha commentato in maniera piuttosto pepata la decisione di Antonio Conte di lasciarlo in panchina dall'inizio, sottolineando in modo diretto come questa stagione per lui sia stata negativa: "Sono un professionista e lavoro tutti i giorni. Voglio giocare, questa stagione è stata una merda perché non ho giocato molto e ho anche subito un infortunio. Ogni volta che scendo in campo do la mia vita - ha detto Richarlison ai microfoni di TNT Sports -. Non ho capito perché non gioco. Stavo facendo bene, mi aveva chiesto (Conte, ndr) di fare un test in palestra dicendomi che se fosse andato bene avrei giocato.