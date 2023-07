Cifre altissime e dove trovarle. Non solo in Arabia Saudita, anche la Premier League non scherza. Declan Rice passa all'Arsenal entra nella Top 10 dei più cari di sempre (116.5 milioni). Superato di un milione e 500mila euro l'acquisto la somma d'acquisto del Chelsea, che nel 2021 spese 115 milioni per Romelu Lukaku dall'Inter.