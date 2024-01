Amnesty International condanna la scelta della Serie A di giocare la Supercoppa in Arabia Saudita. In una nota firmata dalla storica voce di 'Tutto il Calcio Minuto per Minuto' Riccardo Cucchi, presidente del premio Sport e diritti umani, istituito nel 2019 da Amnesty International e da Sport for Society, la branca italiana della più importante associazione al mondo che si occupa della difesa dei diritti umani denuncia l'inopportunità di disputare in una nazione nella quale il rispetto dei diritti umani è costantemente violato: “Il calcio non può rinunciare ai valori, vendere la passione dei tifosi e sé stesso, in cambio di soldi. Se lo fa minaccia la sua stessa identità di sport per trasformarsi in strumento di un processo di cancellazione della realtà. Una realtà che, in Arabia Saudita, è violazione dei diritti umani, violenza e totalitarismo”.

Amnesty International rincara poi la dose: "Siamo al trionfo dello sportwashing. Dopo aver preso calciatori e allenatori come un collezionista di figurine, il regno saudita esibisce quattro squadre italiane. Il calcio italiano tace e incassa".