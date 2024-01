La Supercoppa di Riad è anche un'occasione per l'Inter per abbracciare i tifosi presenti nel Medio Oriente. Il giorno dopo lo sbarco nella capitale saudita, infatti, Kristjan Asllani, Davide Frattesi e Davy Klaassen sono stati protagonisti di un incontro con i soci dell’Inter Club KSA. Assieme ai calciatori nerazzurri anche il Club Manager Riccardo Ferri. L’Inter Club KSA, fondato nel 2014, conta 270 soci. La fan-base più importante è quella di Riyadh, dove Ahmed Alattas, il coordinatore, riunisce costantemente i tifosi più appassionati, compresi gli interisti italiani che si trovano in Arabia Saudita per motivi di lavoro. Ma in questi giorni, a Riyadh, arriveranno tifosi anche dalle altre città arabe, da Gedda, soprattutto.

L’attesa per la sfida con la Lazio di venerdì si arricchirà di altre iniziative dedicate, anche in vista dell’arrivo a Riad di soci dagli Inter Club di tutto il Medio Oriente: Qatar, Oman, Libano e Kuwait sono solo alcuni dei paesi che verranno rappresentati dai tifosi nerazzurri nei prossimi giorni a Riyadh.