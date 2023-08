Mehdi Taremi è tra i nomi appuntati dalla dirigenza nerazzurra per completare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. 31 anni, da 3 stagioni è il punto fermo del reparto offensivo del Porto e ormai da 8 anni della nazionale iraniana. Proprio dal suo paese arriva l'investitura di Rahman Rezaei, ex difensore di Perugia, Messina e Livorno e oggi collaboratore del selezionatore dell'Iran, che lo ha definito a La Gazzetta dello Sport "un centravanti puro, che con Lautaro Martinez formerebbe una coppia perfetta".

Secondo l'ex Serie A per Taremi a 31 anni è giunto il momento per compiere il grande salto in un campionato come la Serie A e con una squadra con le ambizioni dell'Inter: "Meriterebbe una grande squadra come l'Inter, secondo me è pronto per un club così importante. In Portogallo è arrivato al top, in Italia cambierebbe marcia e migliorerebbe ancora. Anche io gli ho consigliato di andare via, per fare uno step ulteriore in un torneo più competitivo." Il Milan lo aveva puntato a inizio mercato, ma poi ha concentrato le proprie attenzioni su altre esigenze di mercato.

Dal punto di vista tecnico poi, Taremi si sposerebbe benissimo con l'idea di Simone Inzaghi e con il suo compagno di reparto e capitano, Lautaro Martinez: "Sono due che sanno fare tutto, in coppia farebbero male a qualsiasi squadra. Lautaro è per certi versi simile a Taremi, è veloce e ama mettere in porta il compagno. C'è poi da dire che nel 3-5-2 dell'Inter, i centrocampisti fanno la differenza. Inzaghi ha la fortuna di avere tanti uomini bravi ad aprire gli spazi, un invito a nozze per le punte."

Luca Pesenti